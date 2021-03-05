Папа Римский начал визит в Ирак

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05.03.2021, 14:28, Новости дня
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Папа Римский Франциск прибыл в пятницу с визитом в Багдад, «паломничество» понтифика продлится три дня, в течение которых он планирует встретиться с духовным лидером шиитов Ирака Али Систани, помолиться о жертвах войны и терроризма, побывать в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, а также провести мессу в Эрбиле.

Несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, Папа Римский пришел в салон сопровождающих его журналистов, чтобы поприветствовать каждого корреспондента – их собралось 74 человека, передает ТАСС.

«Я должен подчиняться правилам и не могу жать руку, но я не хотел оставаться далеко [от вас]», – сказал Франциск.

В сообщении отмечается, что религиозный лидер во время общения с журналистами был в маске. Репортеры в свою очередь подарили понтифику книги и публикации: в частности, испанская журналистка подарила Франциску альбом рисунков детей, которые ждут его в королевстве, ит показала ему копию оригинального прейскуранта на женщин, продававшихся в Ираке боевиками организации «Исламское государство*» (группировка запрещена в РФ). Как уточняется в сообщении, эта поездка Папы Римского стала первой после годового перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Также сообщается, что в следующем году Франциск может поехать в Казахстан, где в 2022 году запланирован крупный межрелигиозный форум.

На этой неделе Папа Римский предсказал новый всемирный потоп.



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