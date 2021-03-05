Подвел онлайн. В Рыбинске выявили иностранного агента

05.03.2021, 15:10, Эксклюзив

Теги: Выборы, Общество, Политика, Сарказм, Спорт

Мэрия Рыбинска признана иностранным агентом.

В соответствии с законодательством, теперь все публичные выступления чиновников в СМИ и социальных сетях должны маркироваться следующим текстом: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Как выяснил ryb.ru, причина – получение денежных средств от иностранных граждан. Речь идёт о взносах спортсменов за право участия в Деминском марафоне в формате онлайн, одним из организаторов которого является мэрия Рыбинска.

Напомним, нововведением 2021 спортивного года стала виртуальная гонка. Любой желающий – профессионал или любитель лыжного спорта – может зарегистрироваться для участия, оплатить стартовый взнос, распечатать стартовый номер. При этом, преодолеть выбранную дистанцию можно на беговых лыжах в любом месте, в любое время и на любой трассе. Главное, пробежать виртуальную гонку нужно в период с 5 по 21 марта, отмечали в пресс-службе мэрии города.

По данным на 3 марта регистрацию на виртуальную гонку прошли девять человек. В том числе представители стран блока НАТО: США, Германии, Испании, Эстонии и Финляндии.

Среди видов политической деятельности, которой, по мнению департамента юстиции, занимается мэрия Рыбинска перечислены:

– участие в организации и проведении митингов;

– участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, в деятельности политических партий;

– распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

– вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;

– формирование общественно-политических взглядов и убеждений.

Не исключено, что список региональных иноагентов добавится и другими организаторами Деминских марафонов.