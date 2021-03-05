Мужчины, курильщики и пожилые люди – в группе повышенного риска заражения COVID-19

05.03.2021, 14:22, Разное

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Авторы работы изучили РНК 1,3 миллиона клеток носовой полости и дыхательных путей 228 человек, которые не болели COVID-19. Полученную информацию ученые проанализировали, используя данные Атласа клеток человека, который описывает клеточные основы различных болезней.

«Мы фокусировались на факторах входа вируса в различных органах и клетках разного типа, которые обычно поражает коронавирус. Было обнаружено, что курение, пол и возраст играют существенные роли в том, насколько просто SARS-CoV-2 проникает в клетки, размножается и распространяется в организме», – объяснил доктор Николас Банович (Nicholas Banovich), профессор Транснационального института геномных исследований, соавтор нового исследования.

АПФ2 – фермент, который располагается на поверхности многих клеток человека. Коронавирус SARS-CoV-2 соединяется с ним, чтобы проникнуть в организм. Ранее в экспериментах на культурах клеток человека и на мышах было показано, что чем больше представлен фермент в клетках, тем больше вирусов проникает в них (выше вирусная нагрузка). Для попадания в клетку вирусам также требуется фермент мембрано-связанная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2).

Известно, что с тяжесть COVID-19 и смертность от него увеличивается с возрастом. Мужчины заражаются и умирают от этой инфекции чаще женщин. Курение может быть связано с увеличением тяжести болезни.

Ученые обнаружили, что у мужчин, курящих и пожилых людей в клетках, которые выстилают дыхательные пути, было больше фермента АПФ2 (экспрессирование его генов у них было выше). Ген TMPRSS2 у пожилых людей и мужчин также оказался более выраженным, чем у остальных. Таким образом, именно эти группы могут быть в большей степени подвержены инфицированию SARS-CoV-2. Ученые считают, что новые данные – дополнительный довод сделать приоритетной вакцинацию указанных групп людей.

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Последние исследования фактически поставили точку в этом вопросе: курение существенно увеличивает риск тяжелого течения заболевания.

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