«Расовое запугивание» – профсоюзы учителей в США унижают родителей за призывы вернуть детей в школы

05.03.2021, 13:58, Новости дня

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Американские родители требуют возобновить работу школ, указывая на то, что локдауны негативно сказались на успеваемости и психическом благополучии детей. Однако профсоюзы учителей заявляют, что не желают слушать «привилегированных, по большей части, белых» родителей, передаёт Fox News. Телеведущий Такер Карлсон подчёркивает, что по-настоящему привилегированными являются руководители профсоюзов, которых невозможно уволить, несмотря на их безделье и явный расизм.

Вчера вечером мы говорили о председателе профсоюза учителей Лос-Анджелеса — поборнице «справедливости» по имени Сесили Майарт-Круз. На протяжении месяцев родители детей, получающих бесплатное образование в Лос-Анджелесе, умоляли Сесили Майарт-Круз возобновить работу школ. А что им ещё было делать? И каков был ответ Сесили Майарт-Круз? Она потребовала, чтобы эти родители немедленно заткнулись. У этих родителей, пояснила она, неправильный цвет кожи, поэтому, в отличие от членов профсоюзов учителей, которым все должны и которых невозможно уволить, эти родители — привилегированные.

СЕСИЛИ МАЙАРТ-КРУЗ, председатель профсоюза учителей Лос-Анджелеса: Некоторым позволяют говорить громче, чем другим. Мы должны разоблачать привилегированность, по большей части, белых, состоятельных родителей, которые активнее всех призывают к поспешному возвращению (детей в школы. — ИноТВ). Во время этой пандемии они не испытали того, что испытали семьи наших учащихся.

«Разоблачать привилегированность!» — говорит дама, которую буквально никак нельзя уволить, вне зависимости от её поведения. В том числе вот такого поведения. Не обращайте внимание на удвоение числа самоубийств среди детей школьного возраста! Сесили Майарт-Круз это неинтересно. Её интересует «справедливость» — то есть защита её собственной незаслуженной привилегированности путём нападок на тех, кто ниже её.

Что об этом думают родители и дети, которые подвергаются нападкам? Сесили Майарт-Круз даже не подумает их спросить, потому что ей это безразлично. Итак, вчера репортёр Fox LA Билл Мелуджин пошёл и расспросил их сам. И вот что они ответили.

АФРОАМЕРИКАНКА: Семьи меньшинств чуть ли не больше всех хотят открытия школ. Я говорю об этом потому, что для нас, для нашей культуры образование — это лестница, по которой можно подняться из бедности. И каждый день, когда наши дети не в школе, лишь приближает их к бедности.



Ламар Фриман тренирует молодёжную футбольную команду LA Rampage. Он рассказал Биллу Мелуджину, что каждый родитель, с которым он говорил, хочет, чтобы его ребёнок вернулся в класс. Эти родители не расисты, просто они хотят, чтобы их дети получали образование.

ЛАМАР ФРИМАН, футбольный тренер: Большинство моих ребят… До пандемии у нас 80 процентов были в почётном списке. С тех пор как ввели дистанционное обучение… этот показатель упал, наверное, до 20 процентов. Большинство моих отличников и хорошистов получают тройки и двойки.



Итак, только ради того, чтобы самым привилегированным бюджетникам в Соединённых Штатах не пришлось работать, целому поколению детей ломают жизнь. Это — «справедливость». Сильные вредят слабым и говорят, что это справедливо. Всякий, кто хоть на секунду задумывался об этом, знает, что именно так и происходит. Вот почему вы никогда не слышите, чтобы понятие «справедливости» обсуждалось. Или хотя бы расшифровывалось. Они не хотят давать определение термину, потому что это определение они не смогут защищать.

Вместо этого они запугивают население, чтобы оно молчало. Сесили Майарт-Круз и профсоюзы учителей делают это прямо сейчас. Хорхе Вентура из The Daily Caller заполучил недавнее электронное письмо, отправленное человеком, называющим себя Альбертом Лоу, сотрудником профсоюза учителей Лос-Анджелеса. В профсоюзе действительно есть человек по имени Альберт Лоу, мы сегодня ему звонили, но он не взял трубку и не подтвердил, что это письмо отправил именно он. Это письмо было адресовано матери, которая не раз публично призывала возобновить работу школ в Лос-Анджелесе. И письмо, по-видимому, из профсоюза, требует от неё ответить, какой она расы.

Цитирую: «Я работаю над исследовательским проектом на тему того, кто комментирует проблемы профсоюза в The Los Angeles Times, и ориентируюсь на расу и класс, — так начинается письмо. — Вас газета процитировала дважды за последние восемь месяцев. Не могли бы вы сказать мне, с какой расой вы себя ассоциируете, или указать мне на упоминание вашей групповой принадлежности». Конец цитаты.

Для чего это вообще может делаться? Серьёзно. Почему цвет кожи родителя или ребёнка имеет хоть какое-то значение для, казалось бы, медицинского вопроса о возобновлении работы государственных школ? Конечно же, цель здесь может быть только одна. Это расовое запугивание. «Мы видели, что вы жаловались. Назовите нам свою расу!» Как это может не быть нарушением наших законов о гражданских правах? Конечно же, за это никогда не привлекут к ответственности. Никто из власть имущих даже не будет это критиковать. Потому что это делается профсоюзом учителей и во имя «справедливости». Охота на белый шовинизм оправдывает всё, в том числе нанесение вреда детям и запугивание их родителей с целью заставить их молчать. И это происходит не только в школах, мы видим это сейчас повсюду в нашем обществе.

Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.