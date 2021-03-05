Google перестанет продавать данные для таргетирования рекламы

05.03.2021, 13:58, Новости дня

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Компания Google сказала о том, что постепенно будет ликвидировать файлы cookie, отвечающие за слежку за запросами пользователей с целью таргетирования на них рекламы, пишет CNBC. Скептики говорят о сложности такого шага, учитывая, что реклама является основой заработка Google. Впрочем, глава фирмы Steelhouse Марк Дуглас отметил, что речь идёт только о cookie для других рекламодателей: сам же Google сохранит свои cookie.

В последние годы конфиденциальность была весьма щекотливой темой для технологических гигантов, и Google намерен доказать, что находится на стороне потребителей.

В прошлом году Google анонсировал планы по постепенной ликвидации файлов cookie. Это маленькие кусочки кода, которые следуют за пользователем по всему интернету и могут быть проданы рекламодателям за улучшение таргетирования их рекламы. К примеру, вы искали в интернете беговые дорожки и внезапно реклама беговых дорожек фирмы Peloton появляется на любом сайте, который вы посещаете.

Сегодня Google развил эту идею, заявив, что не будет использовать другие инвазивные методы для слежки и таргетирования пользователей, начав постепенный отказ от файлов cookie. Вместо этого Google будет ориентироваться на агрегированные анонимные данные с помощью разрабатываемой компанией программы Privacy Sandbox.

Эту инициативу можно рассмотреть как дистанцирование от других технологических гигантов, таких как Facebook, вовлечённый в очень резонансную битву с Apple за право и дальше отслеживать и таргетировать потребителей. Однако есть и скептики: реклама в интернете по-прежнему является основным источником прибыли Google — и поиск альтернативных способов эффективной рекламы будет большим вызовом. Важно также учитывать и тот факт, что речь идёт о файлах cookie для третьих сторон, то есть о тех, которые Google продаёт прочим рекламодателям. Глава технологической фирмы Steelhouse Марк Дуглас рассказал, что Google по-прежнему имеет cookie первого лица почти на всех цифровых устройствах в мире через свои браузеры Chrome и системы Android. По его словам, Google, по сути, ограничивает своих конкурентов, но не самого себя.

Пока регуляторное давление увеличивается по всему миру, Google пытается показать, что поддерживает конфиденциальный интернет. Получим ли мы его на самом деле — пока неизвестно.

Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.