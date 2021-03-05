 

Степанов: Ни при каких обстоятельствах “Спутник V” не будет зарегистрирован в Украине

05.03.2021, 13:52, Новости дня
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В Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”, напомнил министр здравоохранения Максим Степанов 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах российская вакцина “Спутник V” не будет зарегистрирована на территории Украины. Это первое. Что касается регистрации ее в других странах – я уже говорил: у других стран Российская Федерация не отбирала территории и не развязывала войну. И никаким аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину”, – сказал он.

Верховная Рада 29 января приняла во втором чтении и в целом закон “О внесении изменений в закон Украины “О лекарственных средствах” относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства”. Документ, в частности, запрещает регистрацию в Украине вакцин, разработанных страной-агрессором (Россией).

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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