Поплавский выпустил новый клип: с кабриолетом, полуобнаженной девушкой в бокале и Голливудом

05.03.2021, 13:52, Новости дня

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Поющий ректор Михаил Поплавский к 8 Марта представил ребрендинг видео на свой хит “Приречений на любов” в 3D виртуальной реальности, пишут “Факты”. Среди гостей презентации в Университете культуры были популярные блогеры, звездные выпускники и известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская.

В клипе, снятом в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов, также использовали компьютерную графику, LED cube, Unreal Engine, traking systems и другие технологии. Поплавский появляется в окружении девушек, на которых становится все меньше одежды. Портал отмечает, что гостьи-певицы, увидев клип, возмущались: “А почему нас нет в этом видео?”

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Девушки в клипе танцуют в бокале в стиле Диты фон Тиз, а Поплавский едет в раритетном кабриолете Chevrolet Impala.

“Приречений на любов” – одна из моих любимых песен. Мы хотели наполнить клип позитивной энергетикой, подарить атмосферу праздника, разбавить его иронией и голливудским шиком. Мы просто едем на шикарной машине с красивыми девушками под драйвовую музыку и кайфуем. Мы уже все так устали от кризиса, карантина, страха, что хочется больше позитива. Ну и пора встряхнуть шоу-бизнес, чтобы артисты активно возвращались к работе. А мы задаем тон”, – рассказал Поплавский.

Режиссерами клипа выступили выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавским.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

“Михаил Михалыч – очень выносливый актер, который шесть дней подряд отработал на площадке. Главными героями стали его энергетика и харизма. В сюжете клипа мы использовали стилистику Голливуда 20-х годов, обыграв фамилию Poplavsky. Мне кажется, такая стилистика очень подходит ректору и такой драйвовой песне “Приречений на любов”, – рассказала Царик.

Поплавский пообещал представить в ближайшее время еще три новые работы и начать новые проекты. В апреле он вместе с певцом Олегом Винником проведет “Українську пісню року”. Поющий ректор заявил, что не собирается останавливаться лет до 100.

“Я никогда не курил, мало употреблял алкоголя. Сейчас дважды в день плаваю в бассейне, прохожу быстрым шагом около 6 тыс. шагов, употребляю только натуральную здоровую пищу”, – сказал Поплавский.

Он отметил, что это все еще необходимо подпитывать любовью.

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Фото: fakty.ua



Фото: fakty.ua



Фото: fakty.ua



Фото: fakty.ua



Фото: fakty.ua



Фото: fakty.ua



Фото: fakty.ua

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