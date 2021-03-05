Олимпийский огонь в Японии понесет старейшая жительница планеты

05.03.2021, 13:52, Новости дня

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В эстафете Олимпийского огня в Японии поучаствует старейшая жительница планеты, 118-летняя Канэ Танака. Об этом сообщает телеканал CNN.

Женщина пронесет олимпийский факел в городе Шиме, расположенном в префектуре Фукуока, где она и проживает. Ей предстоит преодолеть около 100 метров, большую часть дистанции она будет передвигаться на инвалидной коляске, которую будут толкать ее родные. При этом последние несколько шагов Танака намерена пройти самостоятельно.

Танака родился в 1903 году, у нее было четверо детей. Она замужем за владельцем рисового магазина, где работала до 103 лет. У женщины пять внуков и восемь правнуков. Она пережила две мировые войны и испанский грипп 1918 года, дважды победила рак. Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио в 1964 году, Танаке был 61 год.

Сейчас Танака живет в доме престарелых. Ее семья не могла навещать женщину в течение последних 18 месяцев из-за пандемии COVID-19.

Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году в возрасте 106 лет, и игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который бежал с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году в возрасте 101 год, отмечает CNN.

Эстафета Олимпийского огня должна начаться 25 марта в тренировочном футбольном центре в префектуре Фукусима, а затем она пройдет по территории всех других 46 префектур. После этого огонь доставят на церемонию открытия, запланированную на 23 июля.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

МОК и организаторы соревнований заявляли, что еще один перенос Олимпиады 2020 невозможен, она состоится в 2021 году или никогда.

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