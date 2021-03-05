 

“Ребеночек”. 51-летняя Лопес показала лицо без макияжа

05.03.2021, 13:52, Новости дня
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51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 5 марта обнародовала в Instagram видео, в котором показала свою утреннюю рутину уходом за лицом. Певица предстала перед камерой без макияжа.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Ребеночек”, – отреагировал подписчик piyush_shirode.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль. 

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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