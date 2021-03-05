“Десятый невозвратный миллион”. Ургант высмеял желание Кеосаяна снять ремейк фильма “Белорусский вокзал”

05.03.2021, 13:52, Новости дня

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Российский ведущий Иван Ургант в эфире передачи “Вечерний Ургант”, запись которой 5 марта опубликована на YouTube-канале проекта, исполнил под гитару песню, в которой прокомментировал новость о намерении российского режиссера Тиграна Кеосаяна снять современную версию фильма “Белорусский вокзал”.

“Для меня тема довольна близкая – у меня бабушка [советская и российская актриса Нина Ургант] же снималась в “Белорусском вокзале. А я недавно был у бабушки в Петербурге, ей 91 год. Я ей говорю: “Нина, в чем секрет твоего долголетия?” Она говорит: “Ты знаешь, я не могу уйти, не посмотрев “Белорусский вокзал 2″. Тигран, от всей моей семьи – спасибо”, – заявил Ургант.

По словам ведущего, главное сейчас для режиссера – получить от государства финансирование съемок.

“Потому что очевидно, что картина нужна”, – подытожил ведущий, после чего исполнил песню, которая, по его словам, является ответом на запрос Кеосаяна о финансировании ремейка за счет бюджета.

“Возьмите все,

Мы за ценой не постоим.

Нас ждет прокат успешный,

Но нам не важен он.

Сомненья прочь,

Уходит в ночь, конечно,

Десятый невозвратный миллион.

Десятый невозвратный миллион”, – спел он на мотив песни Булата Окуджавы, прозвучавшей в финале оригинальной версии картины.

Также в тексте своей песни ведущий упомянул фильм Кеосаяна “Крымский мост”, который он снимал в Крыму. В 2018 году в интервью телеканалу “Дождь” режиссер признался, что картина снималась в том числе за государственные деньги, но не стал называть сумму.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Информация о съемках римейка советской картины под названием “Бессмертные” была опубликована 27 февраля на российском сайте InterMedia со ссылкой на официальную страницу “Мосфильма” в Facebook, однако сейчас этой публикации там нет.

Премьера картины “Белорусский вокзал” режиссера Андрея Смирнова состоялась в 1970 году. Фильм был удостоен Главной премии на Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в 1971 году.

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