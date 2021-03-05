Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов высоко оценило деятельность «ОДК-Сатурн»

05.03.2021, 13:54, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

Деятельность двух работников ПАО «ОДК-Сатурн» отмечена Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) за большой личный вклад в развитие и популяризацию изобретательства и рационализаторства в Российской Федерации, активную работу по внедрению научно-технических достижений.

Почетной грамотой центрального совета ВОИР награждена главный специалист отдела по работе с интеллектуальной собственностью подразделения, подчиненного заместителю управляющего директора – директору по корпоративному управлению и правовым вопросам, Посадова Ольга Львовна. Благодарность председателя центрального совета ВОИР вручена начальнику отдела перспективных разработок и экспериментальных исследований газотурбинных двигателей подразделения, подчиненного генеральному конструктору, Кикотю Николаю Владимировичу.

– Сегодня результаты интеллектуальной деятельности ПАО «ОДК–Сатурн» становятся частью консолидируемого интеллектуального капитала предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации, – отмечает заместитель управляющего директора – директор по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО «ОДК-Сатурн» Алексей Власов. – Для развития инновационной деятельности сформирована «Патентная стратегия АО «ОДК». Техническое творчество работников позволяет создавать более эффективные технологии, снижать себестоимость продукции, повышать ее качество, решать экологические проблемы и улучшать условия труда. На стратегическом уровне технические инновации рассматриваются в качестве научно-технического задела для создания перспективной техники, решения задач импортозамещения, диверсификации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности отечественной двигателестроительной отрасли на глобальном рынке наукоемкой продукции.

Действующая на предприятии система работы в области изобретательства и рационализаторства дает значительный экономический эффект, позволяет снизить издержки производства, более полно использовать интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы.

В 2020 году в изобретательстве в ПАО «ОДК-Сатурн» принял участие 91 работник, выявлено 56 результатов интеллектуальной деятельности, среди которых изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ, произведения науки. Чистая прибыль от использования в серийном производстве результатов интеллектуальной деятельности составила около 2,8 млн рублей.

Результаты интеллектуальной деятельности компании экспонируются на международных и региональных выставках, где награждаются золотыми и серебряными медалями, а их авторы – дипломами. Факты признания заслуг работников ПАО «ОДК-Сатурн» в инновационной сфере являются подтверждением наличия у предприятия научно-технического задела и компетенций для новых наукоёмких разработок.