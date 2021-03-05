 

В Госдуме предложили платить пенсионерам по 30 тысяч рублей

05.03.2021, 13:50, Разное
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Лидер “Справедливой России” Сергей Миронов потребовал установить минимальный размер пенсии в России на уровне 31 тысячи рублей. Такая сумма покроет минимальные расходы граждан.

Миронов пояснил, что именно столько россияне платят на жильё, связь, медицинские и образовательные услуги. Депутат Госдумы обратил внимание, что для реализации этой инициативы потребуется задействовать резервные фонды страны. В СР уверены, что власти России смогут найти на это средства, передаёт Ura.ru.



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