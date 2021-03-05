Части россиян грозит отключение интернета – подробности

05.03.2021, 13:50, Разное

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Российские операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат свои сети в следующий четверг, 11 марта. Как пояснили участники рынка, это связано с завершением срока действия разрешения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне от 3,4 до 3,6 ГГц.

Один из собеседников РБК отметил, что вопрос продления срока должен был обсуждаться на заседании ГКРЧ в этом году. Однако встреча не состоялась, и теперь операторы будут вынуждены отключить передатчики. Источник добавил, что с членами комиссии говорили о проблеме еще в прошлом году.

Какие последствия это будет иметь? Во-первых, операторы перестанут оказывать услуги части клиентам, что приведет к потере доходов. Во-вторых, пострадают сами пользователи. Большинство клиентов – это представители малого и среднего бизнеса. Им придется взять на себя расходы, связанные с заменой оборудования.

Глава “ТМТ Консалтинга” Константин Анкилов сообщил, что сегодня в России около 100 тысяч граждан пользуются услугами фиксированного беспроводного доступа. После отключения передатчиков они будут вынуждены либо организовать проводной доступ, либо использовать мобильный интернет.

По словам специалиста, обычным пользователям будет достаточно мобильного интернета: изменений они не заметят. Если же человеку потребуется гарантированный канал и стабильная скорость, то ему придется искать альтернативу, уточнил Анкилов.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что с 1 марта стали действовать поправки в закон о защите персональных данных. Теперь операторы будут предоставлять россиянам выбор. Они должны будут решить: какая информация может находиться в публичном доступе, а какая должна быть немедленно удалена. Подробности – в этом материале.