 

Учёные назвали 10 изменений в образе жизни для снижения сердечно-сосудистых заболеваний

05.03.2021, 13:49, Разное
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Американские учёные отметили, что бороться с гипертонией можно без лекарств. Всего лишь 10 изменений в образе жизни помогут не допустить сердечно-сосудистых заболеваний.
На первом месте стоит физическая активность, ежедневная 30-минутная тренировка поможет не только снизить артериальное давление, но и привести себя в форму. Это может быть ходьба или плавание. Необходимо соблюдать здоровую диету, в рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, цельнозерновые и обезжиренные продукты. Диетологи рекомендуют ограничить употребление соли, поскольку даже небольшое уменьшение натрия в пище поможет снизить кровяное давление на 5-6 миллиметров ртутного столба.

Также нужно поставить табу на алкоголь и сигареты, это улучшит общее состояние всего организма, постараться меньше нервничать, употреблять кофе не более 2 чашек в день. Нужно следить за своим артериальным давлением дома и посещать лечащего врача, а самое главное, заручиться семейной поддержкой, поскольку положительные эмоции – тоже гарант стабилизации давления и улучшения здоровья.

Источник: ufatime.ru



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