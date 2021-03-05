 

NI: После модернизации «Адмирал Нахимов» сможет потопить любой корабль

05.03.2021, 13:48, Разное
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Американский эксперт из военного издания The National Interest заявил, что после модернизации российский крейсер «Адмирал Нахимов» сможет уничтожить любой корабль. На верфь «Севмаша» он поступил в 1997 году, с тех пор на нем ведутся ремонтные работы, а также добавляются новые элементы, направленные на улучшение крейсера.
Впервые на воду крейсер был спущен в 1986 году, тогда он получил название «Калинин», в 1992 его переименовали в честь адмирала флота Российской Империи Павла Нахимова, а в 1997 году его отправили на ремонтные работы. При этом только в 2008 году с корабля было выгружено ядерное топливо для последующей утилизации.

По словам Питера Сучиу, в рамках модернизации корабль получит зенитно-ракетные комплексы С-300Ф «Форт» (SA-N-6 Grumble) и «Панцирь-М». Кроме того, крейсер оснастят противолодочными ракетами «Пакет-НК» и «Ответ». «Адмирал Нахимов» сможет нести на себе гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр». Благодаря такому, мощному вооружению, по мнению эксперта, против крейсера не сможет выстоять ни один современный военный корабль.

В начале лета 2020 года Алексей Рахманов заявлял, что ремонтные работы все еще продолжаются. На тот момент объем выполненной работы составлял 50%, а все мероприятия, направленные на модернизацию, должны будут завершиться к концу 2021 года.

Источник: rg.ru



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