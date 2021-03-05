Пандемия пошла на пользу сельскому хозяйству в РФ: Как Россия справилась с продовольственным кризисом

05.03.2021, 13:48, Разное

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Специалисты ООН постоянно поднимают вопрос о продовольственной безопасности в мировых масштабах. Если для ряда стран данная проблема не существенна, то для определенных государств отсутствие продуктов питания является одной из основных тем.

Также внимания достойна и стандартизация здорового питания. Пандемия коронавируса значительно усугубила проблему, ввиду чего продовольственный кризис во многих странах стал более чем реальным. Мировые цены на продукты питания достигли максимума за последние семь лет, передает iz.ru

Пандемия и продовольственный кризис

До появления коронавируса, который не отступает по сей день, специалисты зафиксировали ухудшение базовых показателей голодающих во всем мире, количество которых превысило 821 миллион человек. Основной причиной продовольственного кризиса является замедление экономического роста или его полная остановка.

Дмитрий Орлов, являющийся главой Агентства экономических и политических коммуникаций, отметил, что в РФ ситуация с продовольствием выглядит очень оптимистично. Минсельхозу удалось вывести производство на устойчивую траекторию роста. Даже в кризис из-за пандемии сельское хозяйство демонстрирует отличные результаты, так как практически не зависит от внешних факторов.

Стимулирование инвестиций в производство продовольствия

В 2020 году сельское хозяйство столкнулось с двумя проблемами – пандемией коронавируса и плохой погодой. Власти быстро отреагировали на оба фактора, ввиду чего их влияние было сведено к минимуму. В итоге ни одно крупное сельское предприятие не перестал работать. Признаки продовольственного кризиса отсутствовали и в магазинах, где витрины всегда были полны продуктами.

«Агропромышленный комплекс в РФ демонстрирует рост с 2005 года. Молочная продукция, масло, мясо и другие стратегически важные товары производятся в должном количестве. Рост показателей обусловлен реализацией государственных проектов. Кроме того, власти поддерживают инвестирование в сельское хозяйство посредством субсидирования кредитов», – пояснила Дарья Снитко, являющаяся заместителем главы департамента стратегического развития экономических прогнозов Газпромбанка.

В 2020 году власти постарались не просто не ограничивать работу сельскохозяйственных компаний на фоне пандемии, но и стимулировать ее. Даже отсутствие должного количества осадков не отразилось на урожае зерна. В общей сложности было получено порядка 133 миллионов тонн ржи, рапса, риса, гречихи и ячменя. Также был зафиксирован рекорд в сборах плодов и ягод в размере 3,6 миллиона тонн.

Проблемы с сельским хозяйством на Западе

Во многих европейских странах эффективность сбора урожая зависит от рабочих, приехавших из других стран. В частности, на сборку берут мигрантов из Армении, России, Украины и других государств. Из-за фактической «нехватки рук» та же Польша столкнулась с риском потерять до 40% урожая.

Быстрая адаптация к реалиям на фоне пандемии и кризиса

В РФ прирост фиксируется не только в агропромышленном комплексе, но и в других отраслях сельского хозяйства. В частности, перерабатывающая промышленность показала увеличение показателей примерно на 3,5%. Фактически, РФ имеет шансы стать одним из самых крупных импортеров сельскохозяйственной продукции в мире.

Дарья Снитко отметила, что страны, которые столкнулись с проблемами, связанными с продовольствием, начали наращивать закупки, что существенно отразилось на экспорте российской продукции. Мясо в больших объемах стал покупать даже Китай, который в 2018 году сократил поголовье скота из-за африканской чумы.

Производители не могут исполнить требования Россельхознадзора

Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что за последние годы российское сельское хозяйство развилось настолько, что «заслуживает аплодисментов». На РФ стал ориентироваться практически весь мировой рынок. Если в 2005 году самообеспеченность мясом в РФ составляла порядка 60%, то в минувшем году выросла до 97%.