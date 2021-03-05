В Рыбинске организованно смогут отдохнуть в каникулы пять тысяч детей

05.03.2021, 13:50, Новости

Теги: Образование

В Рыбинске началась организация кампании по отдыху и оздоровлению детей.

Она захватывает весенние, летние и осенние каникулы школьников. Для детей и молодежи будут работать лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений спорта, образования и культуры. В летний период откроются пять загородных оздоровительных центров. Планируется охватить организованным отдыхом более пяти тысяч детей.

В весенние каникулы ряд учреждений спорта и культуры откроют лагеря с дневной формой пребывания детей. Это позволит организовать досуг 400 рыбинских школьников. Еще столько же смогут активно отдохнуть в осенние каникулы.

Летом в Рыбинске откроются 50 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования, спорта и культуры. В дневных лагерях смогут отдохнуть 2500 детей.

Для того чтобы обеспечить своего ребенка отдыхом в лагере с дневным пребыванием родителям (законным представителям) необходимо обратиться в образовательные учреждения или учреждения спорта и культуры, на базе которых будут организованы лагеря.

Загородные оздоровительные лагеря начнут работу с 1 июня. До этого времени идет необходимая подготовка к приему детей в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической и эпидемиологической безопасности. В зданиях и на территориях лагерей проводятся ремонты и благоустройство. В конце мая каждый загородный лагерь должен будет пройти комиссионную приемку. В трех муниципальных лагерях – «Полянка», им. Гагарина, им. Матросова, а также двух ведомственных – им. Титова и «Высоковский бор» смогут отдохнуть более двух тысяч детей.

– В этом году загородные лагеря будут работать 4 смены, в режиме 21 одного дня. Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции для детских коллективов сохраняются. В связи с этим загрузка смен будет составлять 50 процентов от наполняемости учреждения. Коллектив детей и педагогов работников буду находиться на смене на условиях обсервации, – рассказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ольга Слатимова.

Стоимость путевки на одну смену составляет от 25 до 26,5 тысяч рублей. При этом родители могут получить частичную компенсацию оплаты за путевку. Правом на бесплатную путевку могут воспользоваться льготные категории граждан.

Для получения бесплатной путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих родителю (законному представителю) необходимо обратиться в департамент по социальной поддержке населения в отдел по вопросам семейной политики по адресу: ул. Крестовая, 139, телефон для справок (84855) 282-923, а также в отдел опеки и попечительства департамента образования по адресу: ул. Крестовая, 139, телефон для справок (84855) 282-382.

В 2021 году размер частичной оплаты или компенсации стоимости путевки в загородный лагерь составляет для всех граждан 2000 рублей. Если средний ежемесячный совокупный доход, приходящийся на каждого члена семьи заявителя, не превышает 19181 рублей, размер частичной оплаты или компенсации стоимости путевки в загородный лагерь составляет 7 тысяч 390 рублей. Получить компенсацию можно по заявительному принципу, как до начала отдыха, так и после его прохождения.

Для получения частичной оплаты или компенсации стоимости путевки в загородный лагерь родителю (законному представителю) необходимо представить заявление и пакет документов в департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике по адресу: ул. Крестовая, 58-а, (приемные дни: вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед 12:00 до 13:00); телефон для справок: 8-962-20-40-968; (84855) 290-198 (понедельник-четверг).

Пресс-служба администрации города Рыбинска