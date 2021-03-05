 

МТС включила в Москве первую в РФ пользовательскую пилотную сеть 5G

05.03.2021, 13:38, Новости дня
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Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о запуске первой в РФ пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.

«После многочисленных тестов и пилотов в сфере 5G наша компания запустила первую в РФ масштабную пилотную сеть пятого поколения, доступную тысячам наших абонентов в реальных условиях», – передает РИА «Новости» слова президента МТС Алексей Корня.

Он пояснил, что пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых компания будет приглашать для участия в массовом пилотном проекте, попадая в локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или раздавая скоростной Wi-Fi.

«Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг», – резюмировал президент МТС.

Пилотная сеть 5G доступна в следующих локациях: Никольский пассаж, Ветошный переулок; Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин; Никольская улица, отель «St. Regis Москва Никольская»; Большая Дмитровка, Театральный проезд, улица Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж; Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная; Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ; ЦПКиО им М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные; Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»; Университетская площадь у здания МГУ, Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark; Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»; Развлекательный центр «Остров мечты»; Главная аллея и каток ВДНХ; Центр «Сколково» в районе улицы Малевича.
Самостоятельное подключение к пилотным зонам пока недоступно для широкого круга абонентов. Выбор участников пилотного проекта, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G» . Участники пилота каждый раз будут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону ее действия.

Ранее противники 5G сожгли во Франции вышку и оставили без связи 1,5 млн человек.



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