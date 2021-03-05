В СК назвали число несовершеннолетних участников незаконных акций

05.03.2021, 13:38, Новости дня

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У Следственного комитета есть данные об участии более 1,4 тыс. подростков в незаконных акциях в Москве, Петербурге и других городах России, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на заседании коллегии СК.

«Получены данные об участии в прошедших противоправных митингах 1 422 несовершеннолетних», – передает его слова ТАСС. Бастрыкин уточнил, что студентов в этот раз было меньше.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах.

Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

В связи с несогласованными акциями в РФ в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел.

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов заявлял, что вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции должно быть уголовно наказуемо.