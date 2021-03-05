В России объявили о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»

05.03.2021, 13:32, Разное

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Мурашко также сообщил о завершении оценки вакцины «ЭпиВакКорона» для применения у людей от 60 лет. Препарат был разработан научным центром «Вектор».

В ближайшее время планируется начало третьей фазы клинических испытаний «Спутник Лайт», разрешение на их проведение было выдано в конце февраля. Рандомизированные исследования будут проводиться с участием 4 тысяч добровольцев, часть из которых получат препарат, а часть — плацебо. Завершение клинических испытаний планируется в январе 2020 года.

Вакцина «Спутник Лайт» была создана специалистами центра им. Гамалеи на той же аденовирусной платфоре, что и «Спутник V». Она состоит из первого компонента (V1) и предназначена для однократного введения. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет около 85%. Предполагается также, что после прививки антитела будут вырабатываться быстрее, чем после «Спутник V», а иммунитет будет сохраняться в течение трех-четырех месяцев.

«Спутник Лайт» предназначен в первую очередь для поставки в страны с сильными эпидемическими очагами, чтобы в краткие сроки сбить рост заболеваемости и уменьшить нагрузку на здравоохранения. В РФ препарат планируют использовать для вакцинации людей 18-30 лет с сильным иммунитетом.