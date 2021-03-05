 

Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон выйдут в телеэфир перед премьерой интервью Меган Маркл и принца Гарри

05.03.2021, 13:14, Разное
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Традиционно во второй понедельник марта Великобритания отмечает праздник – День Содружества наций, который в этом году совпал с Международным женским днем. Королевская семья никогда не пропускает данное событие, посещая специальную торжественную службу в Вестминстерском аббатстве. Теперь же из-за “ковидных” ограничений соблюдение этой традиции стало невозможным – аббатство впервые за последние полвека объявило об отмене службы. Однако подданные все равно увидят Елизавету II, принца Чарльза и герцогиню Камиллу, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, графиню Софи – только не в этот день, а накануне.

Стало известно, что все они, за исключением принцессы Анны и принца Эдварда, появятся в эфире на телеканале BBC One в программе A Celebration For Commonwealth Day. И произойдет это всего за несколько часов до того, как в США состоится премьера интервью “без запретных тем” Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Чтобы хоть немного перебить фокус внимания с этих откровений, Ее Величество решила поздравить подданных аж до наступления праздника. Правда, представитель Вестминстерского аббатства заявил, что такое решение было принято ими совместно с Дворцом и BBC еще три недели назад.

Герцогиня Камилла, принц Филипп, принц Чарльз, королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл, Дория Рэгланд, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Джордж

По данным источника Daily Mail, интервью Меган и Гарри будет таким, что королевской семье “захочется спрятаться за диванами в своем дворце”. Также он добавляет, что Елизавета II окончательно лишила Меган и Гарри всех полномочий, званий и патронажа после того, как узнала об их состоявшемся интервью Опре Уинфри. 

Конечно, в телеобращении представителей британской королевской семьи не будет ни слова о поведении их заокеанских родственников. Королева планирует отдать дань уважения сообществам Содружества наций, которые сумели объединиться в ответ на пандемию. Принц Чарльз обсудит тему негативных последствий пандемии коронавируса, герцогиня Камилла поговорит с телеведущей Клэр Болдинг о важности книг. Принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщаются с сотрудниками медицинской и благотворительной сфер, а также с волонтерами со всего Содружества, чтобы узнать больше о той работе, которую они проводят для заботы о тех, кто находится в их общинах. 

Королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж



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