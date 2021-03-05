Алексей Полуян: «Молчите! Не хлопайте! Им же будет хуже!»

05.03.2021, 13:10, Разное

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5 марта на Берлинале мировая премьера фильма о белорусских протестах «Смелость». Говорим с режиссером картины.

Марина и Павел — актеры Белорусского свободного театра, работающего в полуподпольных условиях. Их товарищ и коллега Денис попал в черный список и теперь трудится в автомастерской, скучая по своему театру.

Хроника протеста через оптику актерских судеб. Вот они собираются на шествие, как в дальний поход или на войну… или в тюрьму: зубная паста, туалетная бумага, носки. Вот гигантская площадь скандирует: «Уходи!» Женские марши — нас много! Минута молчания с поднятыми руками, цветочки в щитах омоновцев и крупные планы их глаз. Человеческих глаз, которые леденеют, когда спины их начинают подпирать новые ряды силовиков. В театре ставят пьесу, но реальность быстрее любой постановки. Как поспеть за ней? Режиссер говорит: «Думайте о себе, говорите о себе, что в вас меняется». Что меняется? В семье Марины тяжелый разговор о выборе. Продолжать бороться означает, что их ребенок может потерять одного из родителей. Зато он будет жить в свободной стране. Есть компромисс — уехать. Но это тоже проигрыш. На сцене следователь грозит арестованной за протесты: «Вам дадут семь лет, и скоро о вас все забудут».

И финальный спектакль — «Постигая любовь». История любви Ирины и Анатолия Красовского, бизнесмена, помогавшего демократическим силам. Павел в роли Красовского рассказывает, как его убивали. Спектакль-посвящение всем похищенным за 26 лет лукашенковского режима.

Фильм Алексея Полуяна лишь отчасти политическое кино.

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Автор и его герои в пограничной ситуации разбираются с вечным экзистенциальным выбором, по сути, проблемой жизни и смерти.

Своей. Своей страны. Своих детей.

— Как возникла идея фильма?

— Поначалу мне хотелось поразмышлять о роли художника в Белоруссии. И не только в Белоруссии. Понять, насколько возможно независимому художнику работать в авторитарной системе. Или это утопическая программа для наивных молодых прожектеров. Меня интересовал, притягивал Свободный белорусский театр. Еще студентом посещал его, был страшно удивлен сильным искренним посылом актеров, которые работали с такими сложными темами, как смертная казнь… И это в стране, где гласно и негласно велено подобные проблемы замалчивать. А эти люди на каких-то скромных площадках вроде гаражей находили возможность говорить о самых важных, самых страшных вещах. И делать это не плакатно, но ярко и убедительно. Идея фильма возникла лет 10 назад. Но я поехал учиться в киношколу в Германии, постигать азы профессии. Со временем я понял, что готов говорить на эту тему.

— Вы своих героев уже знали?

— С одним из актеров этого театра я снял свой предыдущий игровой фильм «Озеро радости». А в 2018-м мы начали снимать эту картину. Я понимал, что Марина, Денис и Павел — взрослые художники со своей траекторией судьбы. И спросил разрешения каждого из них запечатлевать их жизнь. Они согласились. Я честно объяснил, что неигровое кино снимается кропотливо изо дня в день. Дома, в театре, на улице. Что со своей камерой мы будем очень близко, будем погружаться в их личные истории, а это не всегда радует… В общем, мы приступили к съемкам.

Кадр из фильма «Смелость»

— А параллельно их личной и театральной жизни стали стремительно развиваться политические события, достигнув точки кипения в день президентских выборов 9 августа.

— Скажу честно, я предполагал, что эскалация с властью будет. И наступит момент, когда на площадь выйдет много людей, и это будет небезопасно. Правда, не предполагал, что так скоро. Я считал, что противостояние развернется в 2021-м на фоне интеграционных процессов.

Но триггером стали слова Лукашенко о том, что коронавируса у нас никакого нет, а есть массовый психоз и фейки. Эта речь была воспринята народом как унижение.

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Человек, который 26 лет ратует за социальное государство, оставил людей своей страны выживать: без карантина, мер защиты и профилактики. Без помощи государства.

Понятно, что это вызовет огромную волну негодования. Это был апрель. Стало ясно, что события ускоряются. И люди, которые годами жили внутри системы, начнут активное противодействие ей, начнут выдвигать свои кандидатуры на выборах президента.

— Как вы выбирали операторов?

— Я начинал съемки с немецким оператором Джесси Мацухом, который снимал с Сергеем Лозницей «Аустерлиц» и «День победы». Мне важно было сохранить дистанцию по отношению к происходящему, некоторую сдержанность, чтобы зритель-европеец увидел то же, что вижу я. А я — слишком внутри этой ситуации, воспален ею. У Мацуха отличная берлинская школа, он снимает безэмоционально. Хотелось соединить мой режиссерский темперамент и его холодноватость, немецкий прагматизм, чтобы наше наблюдение стало универсальным. Это получалось до момента, когда началась полная жесть. Я честно сказал Джесси, что будут стрелять. Я не мог взять на себя ответственность за его жизнь и посоветовал ему не рисковать собой. Довольно быстро мы нашли потрясающую операторшу Таню Гаврильчик, которая со мной и прошла… постараюсь без пафоса, но буквально огонь и воду. Она была абсолютно готова и полна решимости работать в военных условиях. Даже больше, чем я. Мы не верили в авось и к каждой съемке очень хорошо готовились, чтобы как-то себя обезопасить. Но люди, которые 9–10 августа вышли на улицы, были без газовых масок, без защиты! Десятки тысяч людей с телефонами в руках — а навстречу им слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Кадр из фильма «Смелость»

— Расскажите про ваших героев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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