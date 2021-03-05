Польский эксперт – Украине уготован ещё долгий путь реформ, особенно судебной системы

05.03.2021, 13:08, Новости дня

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С 2014 года сделано очень много — при президенте Владимире Зеленском завершился институциональный этап построения антикоррупционной системы, кульминацией которой стал запуск Высшего антикоррупционного суда Украины, говорит эксперт из Польского института международных отношений Мачей Заневич. В интервью Polskie Radio он, однако, поясняет, что ЕС не до конца удовлетворён результатом, поэтому Киеву ещё многое предстоит реформировать в судебной системе.



Reuters

После визита в Молдавию и Грузию председатель Европейского совета Шарль Мишель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, среди прочего, борьбу с коррупцией на Украине. Лидеры посетили восточную часть страны. Во время визита Шарль Мишель заверил украинскую сторону в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и при этом призвал власти провести необходимые реформы. Шарль Мишель также сказал, что за время правления Владимира Зеленского Украина добилась большого прогресса, но ещё многое предстоит сделать в плане верховенства закона, реформы правосудия и борьбы с коррупцией.

«С 2014 года, когда действительно начался процесс создания новых антикоррупционных институтов на Украине, было сделано очень много. При президенте Зеленском завершился институциональный этап построения антикоррупционной системы, кульминацией которой стал запуск Высшего антикоррупционного суда. Эти структуры не зависят от других механизмов безопасности, что позволяет им быть менее политизированным», — комментирует в беседе с Polskie Radio эксперт из Польского института международных отношений Мачей Заневич.

При этом в интервью Polskie Radio он отмечает, что в последнее время произошёл небольшой сдвиг назад, связанный с приговором Конституционного суда, которым фактически была парализована деятельность антикоррупционных структур».

«Именно с этой точки зрения следует рассматривать заявление Мишеля, но это давление именно со стороны ЕС. Ранее страны G7 и Международный валютный фонд, который решил приостановить выплату очередного фискального транша макроэкономической помощи, также настаивали на улучшении этой ситуации. Итак, с одной стороны, сделано много и определённый этап был закрыт, в то время как в случае функционирования на практике ещё многое предстоит сделать, и в настоящий момент речь идёт в основном о реформировании судебной системы, которая, к сожалению, блокирует работу антикоррупционных институтов», — объясняет эксперт Польского института международных отношений.

Шарль Мишель подчеркнул, что за последние семь лет ЕС предложил Украине €16 миллиардов и сейчас, в эпоху пандемии коронавируса, также важно поддержать борьбу украинского государства с COVID-19. «Самая большая проблема Украины заключалась в поиске вакцины. Только неделю назад в страну поступила первая партия, состоящая из полумиллиона доз вакцины, на следующий день начался процесс вакцинации. Сегодня Зеленский привился от короновируса, что стало весьма символическим событием. Однако всё ещё имеются серьёзные проблемы, то есть проблемы логистики с распределением вакцин, но также и с их получением. Украина — одна из последних стран региона, которая начала проводить программу вакцинации», — отмечает Мачей Заневич.