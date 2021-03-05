Al Jazeera – Судан становится новой сценой для противостояния США и России

05.03.2021, 13:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На днях российские и американские военные корабли практически одновременно прибыли в Порт-Судан, что, по мнению аналитиков, демонстрирует борьбу двух держав за создание плацдарма в суданских водах. Как передаёт Al Jazeera, Судан становится новой сценой очередного витка холодной войны между Москвой и Вашингтоном.



Reuters

Судан становится свидетелем нового витка военного противостояния РФ и США. Как передаёт Al Jazeera, на днях российские и американские военные корабли практически одновременно прибыли в Порт-Судан на Красном море, что, по мнению аналитиков, демонстрирует борьбу двух держав за создание плацдарма в суданских водах.

Американский военный корабль USS Winston S. Churchill пришвартовался в Порт-Судане на следующий день после того, как российский фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в тот же порт на Красном море. Несколькими днями ранее в Порт-Судан прибыл быстроходный транспортный корабль USNS Carson City, входящий в состав командования морских перевозок ВМС США.

О конкуренции на побережье Судана говорит тот факт, что 9 декабря 2020 года РФ объявила о намерении создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Порт-Судане, способный разместить до 300 военнослужащих и гражданских лиц, и принимать военные корабли с ядерной энергетической установкой. Публикация текста соглашения о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане заставила Соединённые Штаты немедленно отправить свои военные корабли в Судан.

Со своей стороны, американский военный атташе в Хартуме посетил военно-морскую базу ВМС Судана Фламинго-Бэй в Порт-Судане и пообещал продолжить укрепление американо-суданского военного сотрудничества.

«Россия хотела приступить к созданию военно-морской базы, но американцы почувствовали, что началась «раздача пирога», поэтому они поспешили преградить русским дорогу», — рассказал суданский военнослужащий, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, «их конкуренция в регионе ведётся со времён войны в Персидском заливе, когда были созданы первые пункты материально-технического обеспечения». Он также добавил, что американские и российские корабли прибыли под знаменем поддержки демократических преобразований и мира, но на самом деле они находятся в Судане из-за военного противостояния РФ и США и пересечения их интересов.

Генерал-майор Мухаммед Халиль ас-Саим считает, что Судан откажется выполнять соглашение о создании российского пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане, поскольку оно было подписано свергнутым президентом Омаром аль-Баширом во время его визита в Москву в 2017 году.

«Революция не привела к каким-либо переменам, поэтому я не думаю, что в Судане будет создана российская база», — считает он. По его словам, ​​страна взяла курс на Соединённые Штаты и придерживается западных установок в военной сфере.

Специалист в области международных отношений и внешней политики доктор Рашид Мухаммед Али аш-Шейх считает, что характер противостояния зависит от региональных обстоятельств, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе с длительными кризисами, которые повлияли на стабильность региона. Он рассказал, что есть новый путь, связанный с экономическими интересами в безопасных зонах и «холодных» районах. Все заинтересованные стороны стремятся избежать издержек войны. Кроме того, снятие санкций с Судана стимулирует возвращение американских инвестиций.

«Соединённые Штаты занимаются безопасностью, чтобы реализовать свои экономические интересы. В течение следующих трёх лет они намерены инвестировать в Судан, что в свою очередь вызовет взрывной рост интереса к нему со стороны других государств», — добавил аш-Шейх.

По его словам, у американцев будет больше возможностей, так как они проводят политику, сочетающую в себе вопросы безопасности и экономики, в то время как РФ тяготеет к военной политике, а Китай придерживается политики «мягкой силы».