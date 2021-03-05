 

Степанов: Мы прогнозируем рост количества заражений COVID-19 до конца эпидемического сезона

05.03.2021, 13:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минздрав Украины прогнозирует рост количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца апреля. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По прогнозам Минздрава и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями Всемирной организации здравоохранения, мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительные: второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий. Наши ученые и иностранные коллеги заметили, что мутация вируса, изменение клинической картины течения заболевания и динамике передачи COVID-19 значительно усилят давление на медицинские системы стран. В Украине цифры зараженных ростут ежедневно. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии”, – сказал министр.

Он назвал ситуацию напряженной и отметил, что Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области уже в “красной” зоне эпидемической опасности.

“На грани “красной” зоны нахолятся Закарпатская и Винницкая области. Мы прогнозируем рост количества заражений до конца эпидсезона, ориентировочно – до конца апреля”, – добавил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 марта коронавирус в Украине подтвердили почти у 1,4 млн человек, 26 763 заболевших умерли, почти 1,2 млн выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Из-за нездоровых пищевых привычек через тридцать лет у половины населения Земли будет лишний вес

04.03 / США решили укрепить сотрудничество с Арменией

14.10 / В украинском Минздраве не исключают возможности закупки российской вакцины от COVID-19

01.08 / Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

22.07 / СБУ задержала бывшего силовика. Боевики обвиняли его в убийстве Захарченко

08.11 / “Не пускали гулять”. В России 15-летний подросток с пистолетом и ножом напал на свою семью

21.02 / Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии

29.11 / Врача Марадоны подозревают в его непредумышленном убийстве

11.12 / «Хороших вариантов не будет» — Washington Post рассказала, какой будет внешняя политика Байдена

21.07 / УАЗ с туристами перевернулся в Краснодарском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска