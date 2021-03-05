Степанов: Мы прогнозируем рост количества заражений COVID-19 до конца эпидемического сезона

05.03.2021, 13:02, Новости дня

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Минздрав Украины прогнозирует рост количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца апреля. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По прогнозам Минздрава и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями Всемирной организации здравоохранения, мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительные: второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий. Наши ученые и иностранные коллеги заметили, что мутация вируса, изменение клинической картины течения заболевания и динамике передачи COVID-19 значительно усилят давление на медицинские системы стран. В Украине цифры зараженных ростут ежедневно. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии”, – сказал министр.

Он назвал ситуацию напряженной и отметил, что Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области уже в “красной” зоне эпидемической опасности.

“На грани “красной” зоны нахолятся Закарпатская и Винницкая области. Мы прогнозируем рост количества заражений до конца эпидсезона, ориентировочно – до конца апреля”, – добавил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 марта коронавирус в Украине подтвердили почти у 1,4 млн человек, 26 763 заболевших умерли, почти 1,2 млн выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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