“Ночью спать тревожно”. Фролова на 41 недели беременности рассказала о самочувствии

05.03.2021, 13:02, Новости дня

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Беременная первенцем украинская ведущая Василиса Фролова 4 марта в Instagram Stories пожаловалась на бессонницу.

“41 неделя [беременности]. Из-за того, что ночью спать тревожно и невозможно, высыпаюсь хотя бы днем”, – написала она, опубликовав селфи, сделанное в постели.

Скриншот: vasyafrolova / Instagram

3 марта в Instagram Фролова сообщила, что этот день является для нее предполагаемой датой родов.

“Привет, ПДР”, – написала она.

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Публикация от VasyaFrolova * (@vasyafrolova)

Фролова сообщила о беременности в ноябре 2020 года. В день своего 43-летия ведущая узнала, что у нее родится сын. Отцом ребенка, по словам Фроловой, является “известный телевизионный продюсер”.

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