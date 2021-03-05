“Наша “вторая молодость”. Танчинец показал трехлетнего сына
05.03.2021, 13:02,
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Лидер украинской группы “БеZ обмежень” Сергей Танчинец 4 марта в Instagram разместил фото сына Лукьяна, которому в этот день исполнилось три года.
На снимке сын артиста позирует с гаджетом в руках.
“Моя безграничная любовь. Наша “вторая молодость”, – подписал он снимок.
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Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).
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