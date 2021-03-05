 

Стилист Лисовец назвал три самые модные вещи весны 2021 года

05.03.2021, 13:00, Разное
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Знаменитый российский стилист Владислав Лисовец о самых модных трендах весны 2021 года. Эксперт отметил, что для стильного имиджа женщинам нужно иметь в своём гардеробе три вещи.

По словам Лисовца, тренд текущего сезона – экокожа. Вместе с ней следует носить брюки, рубашку или юбку. Также подойдёт плащ ниже колена в сочетании с казаками или сапогами с острым носом. Образ можно дополнить солнцезащитными очками большого размера, сообщает RT.



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