Стилист Лисовец назвал три самые модные вещи весны 2021 года

05.03.2021, 13:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Знаменитый российский стилист Владислав Лисовец о самых модных трендах весны 2021 года. Эксперт отметил, что для стильного имиджа женщинам нужно иметь в своём гардеробе три вещи.

По словам Лисовца, тренд текущего сезона – экокожа. Вместе с ней следует носить брюки, рубашку или юбку. Также подойдёт плащ ниже колена в сочетании с казаками или сапогами с острым носом. Образ можно дополнить солнцезащитными очками большого размера, сообщает RT.