Специалист предрек снижение цен на мясо птицы и яйца в России

05.03.2021, 13:00, Разное

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Генеральный директор Национального союза птицеводов России Сергей Лахтюхов считает, что подорожавшие в последнее время яйца и мясо птицы вскоре вновь подешевеют. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

Лахтюхов пояснил, что индустрии нужно восстановиться после сокращения производства на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Специалист прогнозирует, что прежних объёмов можно будет достигнуть уже в апреле-мае 2021 года, после чего цены начнут опускаться, сообщает RT.