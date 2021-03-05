 

Юлия Ковальчук предложила заняться любовью или помедитировать, чтобы уснуть

05.03.2021, 12:59, Разное
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В своем микроблоге Instagram Юлия Ковальчук призналась, что ей не сразу удается заснуть из-за огромного потока мыслей и запланированных на следующий день дел. Певица посоветовала тем, кто сталкивается с подобной проблемой, заняться любовью или помедитировать, чтобы поскорее погрузиться в царство Морфея.
Юлия Ковальчук поделилась своими проверенными секретами, которые позволяют ей расслабиться и уснуть. Первым пунктом артистка хотела написать «заняться любовью», но решила, что не стоит дразнить уставших фолловеров. Хотя, как отметила супруга Алексея Чумакова, после секса у нее возникает огромное желание поспать. В результате, в списке первым она разместила «чтение книги». По словам Юлии Ковальчук, рано или поздно при чтении у нее начинают закрываться глаза, каким бы интересным не было произведение.

Самый действенный способ для знаменитости – это рассказать несколько сказок на ночь ребенку. Иногда, уже засыпая, «язык несет чушь», поэтому Юлия Ковальчук пробуждается от собственного смеха в голос. Третьим пунктом певица указала «медитацию», хотя призналась, что не является экспертом в этой технике. Однако, когда она представляет бездонное море и небо, то может «отключить мозг». И последний совет артистки – это «послушать спокойную музыку и аудиокнигу». Главное правило в этом случае, чтобы звук не был слишком громким, а то можно «перебить сон».



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