 

Дерматолог Жукова предостерегла от использования домашних масок для лица

05.03.2021, 12:58, Разное
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Дерматолог Ольга Жукова предостерегла россиян от масок, сделанных дома. Такие изделия могут нанести вред коже, поскольку в них содержатся бактерии.
Жукова отрицательно относится к таким видам масок, поскольку стерильных пищевых продуктов в природе не существует. В них всегда присутствует определенная микрофлора. Очень большое значение имеет то, как маска была произведена, каким образом хранилась, в какой посуде делалась.

Некоторые продукты, такие как клубника, мед и цитрусовые, способны спровоцировать аллергию. Если человек не страдает подобными проблемами, у него может появиться реакция при нанесении маски на кожу.

Дерматолог призвала помнить, что кожа не представляет собой ЖКТ, она является очень уязвимой. Реакция может быть совершенно не такой, как ожидает человек. Врач посоветовала стараться использовать только сертифицированные маски и средства, чтобы избежать проблем с кожей. Желательно перед началом косметических процедур посоветоваться со специалистом. Важно подобрать такие средства, которые будут подходить типу кожи.

Источник: www.mskagency.ru



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