 

Запуск строительства атомных ракетоносцев «Борей» приурочат ко Дню Победы 9 мая

05.03.2021, 12:58, Разное
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В конце весны 2021 года произойдет закладка двух новейших атомных подводных лодок, разрабатывавшихся в рамках проекта «Борей-А». Строительство ракетоносцев «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» собираются приурочить ко Дню Победы 9 мая.
Подводные лодки проекта 955А («Борей-А») способны нести на себя до 16 межконтинентальных ракет «Булава» с ядерными боеголовками. Их строительство продлится не менее пяти лет, а в боевой состав российского морского флота они войдут с разницей в один год. Так, «Князь Потемкин» будет принят в 2027 году, а «Дмитрий Донской» — в 2026 году.

Закладку новейших атомных подводных лодок в «Севмаше» решили приурочить к празднованию Дня Победы. Вероятно, запуск строительства продемонстрируют в прямом эфире.

Источник: tass.ru



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