Жителя Тульской области приговорили пожизненно за убийство школьницы

05.03.2021, 12:48, Новости дня

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Суд признал виновным Александра Брежнева в изнасиловании и убийстве 13-летней школьницы летом 2020 года в Тульской области, ему назначили пожизненное лишения свободы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил Брежнева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Он признан виновным по п. «б» ч. 2, п. «б» ч. 4 ст. 131 («Изнасилование»), ч. 1 ст. 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией»), п. «Б» ч. 2, п. «б» ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), п. «д» ч. 2 ст. 126 («Похищение человека»), п. «б» ч. 2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), п. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

По информации следствия, 13-летняя школьница с 25 июня 2020 года считалась без вести пропавшей, 28 июня ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области. 30 июня подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве девочки был задержан.

Также было установлено, что 17 июня он изнасиловал знакомую женщину, зная, что является носителем ВИЧ-инфекции.

«Причастность фигуранта к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных доказательств, полученных с использованием возможностей криминалистической техники и в результате экспертных исследований. Проведено 18 сложных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, медицинских, проведены опознания, допрошено более 100 свидетелей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Брежнев совершил первое преступление на следующий день после освобождения из мест лишения свободы, а потерпевшая из-за угроз с его стороны в правоохранительные органы не обращалась.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали трое мужчин на Морском проспекте. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании в Центральный аппарат ведомства из-за поступающих угроз в адрес пострадавшей.