 

Киев заявил о «провокациях» Донбасса для прекращения перемирия

05.03.2021, 12:48, Новости дня
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинскую армию специально якобы провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины.

«Последние месяцы, последние недели мы наблюдаем эскалацию конфликта. То есть, по нашему мнению, идет специальная провокация Вооруженных сил Украины для того, чтобы прекратить режим прекращения огня», – сказал Ермак, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что за время конфликта в Донбассе погибли около 14 тыс. человек, более 2 млн людей стали переселенцами.

Между тем, ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.

Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. 



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