Скандалы: Ландромат закрывается

05.03.2021, 12:44, Разное

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Как США и Великобритания собираются бороться с отмыванием российских денег

Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский деловой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет. Но тональность политиков и аналитиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламентарии из США и Великобритании намерены продвигать глобальную инициативу против клептократии.

Как устроена прачечная

В отличие от других европейских стран, Британия по политическим соображениям пока не участвует в обмене налоговой информацией с Россией, что сделало ее одним из привлекательных мест для вывода и хранения российского капитала, особенно в связи с закрытием для этих целей таких признанных убежищ, как Кипр и Латвия. По статистике Центробанка РФ, в Соединенное Королевство за последние 10-12 лет были выведены десятки миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций, с рекордными показателями в районе $2,5 млрд в 2018 и 2019 годах. Эксперты говорят о десятках миллиардов долларов в британских офшорных компаниях.

Как положено у рачительных финансистов, эти деньги активно работают: в «прачечной» Лондонского Сити ежегодно проворачиваются миллиардные суммы, которые играют на финансовых и фондовых рынках, участвуют в инвестиционных проектах, и, окормив участников этих процессов в Лондоне (инвестиционные банки, финансовых консультантов, банкиров, сотрудников бирж и так далее) в виде зарплат, бонусов и прибыли, возвращаются в финансовую систему постсоветской клептократии как чистые капиталы, заработанные на западных рынках. К этому моменту к ним уже не может быть претензий, их изначальное «грязное» происхождение уже невозможно доказать.

«Запад предъявляет претензии к постсоветским странам, что они не борются с коррупцией. Но при этом сам не задает вопросов о происхождении этих денег и позволяет потом выводить полученную прибыль, чтобы продолжать обслуживать интересы клептократов, покупать политиков, покупать медийное пространство, поддерживать олигархов и давать взятки регуляторам. Мы несем существенную ответственность за коррупцию во многих странах бывшего СССР», – считает Тимоти Эш, главный стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран инвестиционной компании BlueBay Asset Management.

Деньги на пропаганду

Однако, не вся заработанная прибыль возвращается на историческую родину. Часть этих средств остается в Великобритании и других странах Запада, где работает уже на других «полезных» для российских властей направлениях: на эти деньги покупается влияние, уважение и связи. В отличие от других стран, среди представителей властей и приближенных к ним элит, которые тоже зарабатывают в Лондонском Сити, прежде всего именно Россия использует свои капиталы для откровенного вмешательства в политические процессы на Западе, и больше всего – в Великобритании. Здесь Кремль активно действует через подставных доноров, троллей в социальных сетях, пропагандистские СМИ, рекламу, компании-ширмы, липовые организации и другие подобные инструменты.

Эксперт Джош Рудольф, специалист по недобросовестному финансированию (malign finance) в Alliance for Securing Democracy, действующем под эгидой Германского Фонда Маршалла, оценивает долю России в общем объеме иностранных средств, используемых на политическое «влияние» на Западе, примерно в 80%. Он отмечает, что количество денежных вливаний растет по экспоненте в последнее десятилетие и особенно после аннексии Крыма в начале 2014 года.

В своем докладе «Тайные иностранные деньги. Дыры в финансовом законодательстве, используемые автократами для оплаты вмешательства в демократические процессы» он изучил потоки грязных денег в 2010-2019 годах, в том числе из России. По его данным, в дополнение к более широко изученным инструментам, таким как кибератаки и дезинформация, за прошедшее десятилетие авторитарные режимы, такие как Россия и Китай, потратили более $300 млн на вмешательство в демократические процессы более чем 100 раз в 33 странах. В исследовании говорится, что если до 2013 года таких случаев вмешательства бывало по паре в год, то в одном только 2014 году их было уже девять. Типичный случай вливания грязных денег, связанных с авторитарным режимом, это пожертвование миллиона долларов любимой политической партии. Покупка влияния на крупных национальных выборах обходится в $3-15 млн.

По данным Рудольфа, чаще всего отмытые на Западе российские деньги использовались для поддержки сепаратистов в Восточной Украине или разнообразной политической активности на Западе, как, например, многомилионные кредиты для партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» во Франции. Примерно в это же время связанные с российскими властями институты финансировали разнообразные НГО, которые различными методами вели пропаганду в странах Балтии. В докладе эксперта говорится:

Многие западные обозреватели продолжали рассматривать все эти враждебные действия России в рамках ее желания усилить свое присутствие в странах вдоль российской границы, которые, как считают в Кремле, входят в ее зону влияния. Но взрыв активности в этом направлении, начавшийся в 2014 году, оказался всего лишь гребнем глобальной волны грязных денег, захлестнувших Запад в 2016 году уже 30 новыми случаями.

Среди этих случаев в документе упоминается вмешательство в американские выборы, финансовые связи с донорами кампании за Brexit, денежная поддержка политических партий и попытки военного переворота в Черногории, подарок в виде погашения личных долгов пророссийского экономического советника президента Чехии, поддержка на выборах националистов в Германии и Швеции в 2017 году, активные вмешательства в последующие годы в выборы в двадцати африканских странах в 2018-2019 годах. В Европе главный интерес российских властей по-прежнему находится в Великобритании.

Направления недобросовестного финансирования России и Китая. Из доклада Джоша Рудольфа «Тайные иностранные деньги»

Шпили Великобритании

Летом прошлого года Комитет по безопасности и разведке британского парламента опубликовал доклад о российском вмешательстве. В нем, среди прочего, говорилось об огромном влиянии, которое в партии консерваторов получили «друзья» Бориса Джонсона российского происхождения с британскими паспортами.

Затем, осенью, о донорской поддержке партии консерваторов, поступившей от британских граждан российского происхождения, написала BBC. Корпорация ссылалась на утечку докладов о подозрительной банковской деятельности – так называемых файлах FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США. В них, в частности, упоминалась Любовь Чернухина, которая пожертвовала Консервативной партии Великобритании 1,7 млн фунтов. Пикантность ситуации была в том, что ее муж – Владимир Чернухин, бывший замминистра финансов в правительства Путина. Чернухины эмигрировали в Лондон в 2004 году. В 2016-м, по данным FinCEN, Чернухин получил $8 млн от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с олигархом Сулейманом Керимовым.

Кроме того, в Великобритании не забыли об отравлении «новичком» отца и дочери Скрипалей в Солсбери, о вмешательстве в британские парламентские выборы 2019 года, попытках повлиять на исход референдума о независимости Шотландии, а также о хакерских атаках на лаборатории и фармацевтические компании, разрабатывающие вакцину от коронавируса. Беспрецедентным событием британские эксперты называют вхождение в Палату лордов британского парламента сына бывшего офицера КГБ Евгения Лебедева.

«Сравните Россию с Нигерией, Казахстаном, Китаем… Много общего – деньги зарабатываются в основном на энергоресурсах, в этих странах высокий уровень коррупции, многие пришедшие оттуда капиталы явно имеют грязное происхождение. Но есть одно отличие – Россия пытается атаковать нашу систему либеральной демократии. Это совершенно другого уровня и плана игрок. Я не думаю, что Китай пытается изменить нашу систему управления государством. А Россия пытается. Она использует краеугольные камни нашей системы взглядов и ценностей, чтобы достичь своих целей», – считает стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Современная Россия воспринимается в Великобритании не как развивающаяся страна, а как враждебная Западу политическая сила. Западные эксперты по обе стороны Атлантического океана все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с холодной войной. Как сформулировал это Джош Рудольф, «они в России все так же хорошо организованы, как тогда, только теперь они не коммунисты, а клептократы, которые набивают свои карманы».

«Теперь во главе России не коммунисты, а клептократы, которые набивают свои карманы»

Западу сегодня важно вспомнить о 1947-м годе, когда два крупных политических лидера стран-союзников взяли на себя ответственность открыто и громко сказать, что СССР, с которым они выступали единым фронтом во время войны, больше не союзник, а идеологический противник, считает Джеймс Шерр, научный сотрудник Чатем Хауза и старший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии (ICDS): «Нужно, чтобы современные Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль сказали: наши отношения с Россией стали антагонистическими, а, значит, и наш ответ на грязные деньги должен быть в том же духе».

По мнению Шерра, Великобритании не удастся выиграть эту борьбу просто подправив законы. Если Лондон серьезно хочет противостоять потоку грязных денег и попыткам влияния с их помощью, придется разработать новые законы, в которых будут четко отражены обязанности лоббистов, агентов влияния, доноров политических партий и возможности медийных организаций, финансирующихся зарубежными правительствами.

«Коррупционная сила российских денег может подорвать верховенство права в Великобритании, которое выстраивалось последние триста лет, за какое-нибудь десятилетие, – считает Тимоти Эш. – Российских олигархов, которые в большинстве своем сделали свои огромные состояния на сотрудничестве с российскими властями и/или криминалитетом, мы должны по умолчанию считать агентами влияния российской власти, угрозой нашей системе безопасности».

Ирина Демченко