Патриарх Кирилл упрекнул «Коммунистов России» в препятствовании канонизации Иосифа Сталина

05.03.2021, 12:31, Разное

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Сегодняшний конфликт на могиле Иосифа Сталина может помешать причислению покойного генералиссимуса к лику святых.

Активисты партии «Коммунисты России» сорвали запланированное Московским патриархатом обретение нетленных мощей святого.

Канонизация Сталина началась пять лет назад по благословению Патриарха Кирилла. Необходимые рекомендации дал Центральный комитет КПРФ, а характеристику с места работы – архив Администрации президента. Уже собраны и свидетельства его благочестивой жизни, и факты чудотворения, а особенно много собрано документов о народном почитании Сталина. Не хватает только одного – обретения нетленных мощей.

– Иосиф Сталин достоин причисления к лику святых, потому что именно по его инициативе в сентябре 1943 года была основана Русская православная церковь. Он дал благословение на создание нашей централизованной религиозной организации, обеспечил необходимую материально-техническую базу, административное, транспортное и хозяйственное сопровождение процесса в соответствии с принципами свободы совести, заложенными в советскую Конституцию 1936 года, – писал ранее Патриарх Кирилл.

Сегодня в полдень к могиле Сталина прибыли десять епископов с освящёнными лопатами, чтобы поместить мощи в золочёную раку. Однако у могилы находился лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин с группой товарищей. Они возлагали к памятнику цветы. Коммунисты решили, что епископы хотят осквернить могилу и набросились на них с кулаками. Процедура была сорвана.

Максим Сурайкин в отделении полиции заявил, что просто не понял намерений священников, принёс извинения и сказал, что готов собственноручно помогать извлечению останков Сталина из могилы. Патриарх Кирилл в ответ пообещал предать «Коммунистов России» анафеме.

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