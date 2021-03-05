Женщина, которую пытался изнасиловать муж Ники Минаж, обвинила супругов в преследовании и шантаже

05.03.2021, 12:24, Разное

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42-летний супруг рэп-исполнительницы Кеннет Петти — человек с весьма сомнительным прошлым, и фанаты 38-летней Ники Минаж его, мягко говоря, не одобряют. Известно, что в 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, за что он отбыл четыре года в тюрьме. Именно эта девушка, которой сейчас уже 41 год, обвинила Кеннета, а заодно и саму Ники, в запугивании. В минувший четверг интервью с ней вышло на сайте издания Daily Beast. Сама себя в беседе с журналистами она назвала “Дженнифер”.

По ее словам, нанятые супругами люди преследуют ее с марта прошлого года и что кто-то якобы от имени Минаж предлагал пострадавшей несколько сотен тысяч долларов взамен на молчание. К тому же женщина опровергла слова Ники о том, что она забрала заявление и отказалась от дачи показаний против Кеннета. “Дженнифер” добавила, что преследование началось с момента, как Петти был арестован за то, что он не зарегистрировался в реестре преступников, совершивших сексуальные преступления после переезда в Лос-Анджелес. Теперь за это нарушение ему грозит тюрьма сроком до 10 лет.

Она призналась, что в 2020 году ей пришлось переезжать несколько раз, так как нигде не чувствовала себя в безопасности. Она была вынуждена менять адреса, документы и номер телефона, чтобы на нее не могли выйти люди Ники.

Я хочу, чтобы люди знали: нельзя делать такие вещи и выходить сухими из воды. А женщины, которые подверглись насилию, не должны жить в страхе за то, что говорят правду,

– добавила “Дженнифер”.

Ники Минаж и Кеннет Петти

Напомним, с 42-летним Кеннетом Петти Ники начала встречаться в декабре 2018 года, а 12 августа 2019-го в эфире Queen Radio show Минаж объявила, что они подали документы на оформление свидетельства о браке и что сыграют свадьбу не позже чем через 80 дней.

Мы подали заявление, но потом я путешествовала, и когда вернулась, мы подали документы снова. Это произошло неделю назад, так что у нас осталось примерно 80 дней. Сейчас мне нужно сосредоточиться на новом альбоме, поэтому мы отпразднуем большую свадьбу позже. Но до истечения этих трех месяцев я буду замужем,

– сказала тогда Ники в прямом эфире радиостанции. Они поженились спустя всего 11 месяцев после начала романа. А в начале октября 2020 года певица впервые стала мамой: у пары родился сын. Ники Минаж и Кеннет Петти Их сын