“Копия деда”, “Мамин сын”, “Аристократ”. Фаны Собчак рассматривают ее сына

05.03.2021, 12:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила портрет своего сына Платона.

“Мое счастье”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали фото.

“Копия деда”, – написала __linda__linda07.

“Мамин сын”, – заявила karina120375.

“Аристократ”, – отметила t.tatiana___.

Дедом Платона со стороны мамы является бывший, ныне покойный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, со стороны отца – актер Эммануил Виторган.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

—