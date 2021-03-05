 

“Копия деда”, “Мамин сын”, “Аристократ”. Фаны Собчак рассматривают ее сына

05.03.2021, 12:12, Новости дня
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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила портрет своего сына Платона.

“Мое счастье”, – написала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали фото.

“Копия деда”, – написала __linda__linda07.

“Мамин сын”, – заявила karina120375.

“Аристократ”, – отметила t.tatiana___.

Дедом Платона со стороны мамы является бывший, ныне покойный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, со стороны отца – актер Эммануил Виторган.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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