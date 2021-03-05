Сын Чапкиса показал, как выглядит его отец после болезни. Видео

05.03.2021, 12:12, Новости дня

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Проживающий в США сын украинского хореографа Григория Чапкиса Грег Чапкис 4 марта прилетел в Украину и навестил отца. Об этом он сообщила в Instagram Stories, разместив короткое совместное видео с отцом.

Украинский хореограф запечатлен в свей квартире, лежа на диване. В момент съемки он смотрит перед собой. Показав отца, Грег Чапкис сместил объектив камеры на себя. Сын Чапкиса оставил публикацию без комментариев.

Видео, снятое сыном украинского хореографа, обнародовал также Telegram-канал “Культурная прачечная”.

24 февраля Чапкису исполнился 91 год. За два месяца до дня рождения, в декабре 2020 года хореограф был госпитализирован с двусторонней пневмонией. 29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако спустя неделю хореографа снова госпитализировали.

По словам григория Чапкиса, врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в “Феофанию”. 12 января артиста выписали из больницы.

9 февраля стало известно, что он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье артиста.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка. В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.

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