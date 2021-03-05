Кулеба: Из-за позиции России ТКГ все больше напоминает театр абсурда

05.03.2021, 12:12, Новости дня

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Позиция России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе ставит под сомнение эффективность проведения переговоров на этой площадке. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В ТКГ сейчас надо говорить не об изменении места, а о том, чтобы там в принципе происходили эффективные переговоры. Из-за позиции России ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам, дискуссиям, лишь бы только затягивать процесс и не принимать никаких решений”, – сказал министр.

Само место проведения встреч ТКГ, по мнению Кулебы, не является проблемой.

“Проблемой является то, что, несмотря на все усилия Украины, нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив, называние белого черным и попытки перекладывать ответственность за все на Украину”.

Министр подчеркнул, что украинская сторона не видит в этом “что-то новое, чего ранее не знали”,

“Но сейчас, за последние семь лет конфликта это уже просто вышло на какой-то топ-уровень. Это та проблема, которую надо в первую очередь решать”, – отметил глава МИД.

На прошлом заседании ТКГ 3 марта украинская сторона настаивала на необходимости достичь договоренности по отправке инспекторов Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированные территории, чтобы промониторить экологическую ситуацию в регионе. Организация запросила допуск в конце прошлого года в связи с потенциальной экологической катастрофой на Донбассе – боевики анонсировали затопление шахты “Юнком”, в которой в советские времена проводился ядерный эксперимент.

Во время 150-го заседания ТКГ 2 марта украинская делегация заявила, что Россия должна взять на себя полную политическую ответственность за реализацию решений нормандского и минского форматов. Это – главное условие реализации соглашений по Донбассу, говорили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

15 февраля глава украинской делегации Леонид Кравчук заявлял, что Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ “практически невозможно”, говорил первый президент независимой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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