Ученые связали риск заражения коронавирусом с полом человека

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05.03.2021, 12:10, Разное
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Американские учёные из Исследовательского института трансляционной геномики в США связали риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 с полом человека. Однако на подверженность ковиду влияют и другие факторы.

Специалисты изучили воздействие коронавируса на порядка 1,3 миллиона клеток 228 человек. Выяснилось, что у мужчин, курильщиков и пожилых людей наблюдается повышенная экспрессия рецептора ACE2, при помощи которого вирус проникает в клетки и начинает размножаться, сообщает телеканал “360”.



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