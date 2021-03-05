Ученые признали Уран самой странной планетой Солнечной системы

05.03.2021, 12:08, Разное

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Ученые назвали ледяной гигант Уран самой странной планетой в Солнечной системе. Два фактора отличают его от остальных небесных тел, но при этом из-за удаленного положения изучать планету достаточно проблематично.

Многие астрофизики говорят, что Уран «лежит на боку». Дело в том, что наклон экватора к плоскости орбиты планеты составляет 98 градусов. Поэтому его движение вокруг Солнца можно сравнить с катящимся бильярдным шаром. У ученых есть несколько гипотез, позволяющих объяснить этот феномен. Так, в прошлом Уран мог столкнуться с огромным небесным телом, который «опрокинул» его, но для подтверждения этого утверждения необходимы исследования.

Кроме того, Уран отличается от большинства планет скоростью смены магнитных полюсов. Данное событие происходит ежедневно из-за того, что магнитное поле ледяного гиганта вращается с той же скоростью, что и сам Уран вокруг оси.

За всю историю изучения Урана лишь один раз возле него пролетал космический аппарат ученых. «Вояджеру-2» в 1986 году удалось достичь планеты и прислать ее фотографии. Сегодня специалисты проектируют миссию Uranus Pathfinder, в рамках которой к ледяному гиганту отправят еще одну межпланетную станцию.

Источник: www.popmech.ru