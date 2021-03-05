Робота с ухом мертвой саранчи разработали в Израиле

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05.03.2021, 12:08, Разное
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Ученые Израиля создали уникального робота, аналогов которому нет ни в одной стране мира. Разработка специалистов Тель-Авивского университета отличается наличием в ней уха мертвой саранчи.
В настоящее время роботостроение давно переросло из области фантастики до обыденности. Новые технологии развиваются с каждым днем и расширяют свой функционал и применение. Инновационная разработка израильских экспертов представляет собой робота с ухом, изъятым специалистами у мертвой саранчи.

Изобретенная машина способна распознавать те или иные звуки? определяя их характеристики. Так, если гибрид слышит пару хлопков, он включает задний ход. Для достижения результата исследователи создали эффект циркуляции воздуха в голове робота посредством помещения уха и нервов в воду. После получения специфического чипа и сети электродов, что позволило преобразовывать звуки в сигналы, передавая затем их в систему.

Проектом станционных роботов можно будет управлять дистанционно через интернет-связь. Далее специалисты университета израильской столицы планируют изучить возможность задействовать другие органы чувств насекомых при разработке датчиков для роботов. Вполне возможно, как сообщают «Народные новости России», в ближайшее время технологии получат опции осязания, обоняния и другие, присущие живым существам возможности.

Источник: nation-news.ru



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