 

Ведущая Ксения Бородина описала идеального зятя

05.03.2021, 12:08, Разное
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Известная российская ведущая Ксения Бородина описала идеального зятя. Она рассказала, какими бы она хотела видеть избранников своих дочерей.
Вчера Ксения Бородина решила пообщаться с подписчиками. Они начали задавать теледиве вопросы в специальном разделе в социальной сети Instagram. Один из пользователей спросил, должны ли быть избранники дочерей знаменитости обязательно богатыми.

Бородина воспитывает двух детей – 11-летнюю Марусю и 5-летнюю Теону. Она не раз говорила, что многое вкладывает в то, чтобы дочери выросли умными и целеустремленными. Отвечая на вопрос по поводу зятя, ведущая заявила, что наследницы сами будут делать свой выбор. Бородина только может дать им материнский совет. Отсутствие денег- не страшно, главное, чтобы будущий зять не являлся ленивым, стремился к тому, чтобы хорошо зарабатывать и обеспечивать семью.

Изображение взято с: Instagram @borodylia
Сама же Ксения Бородина состоит во втором браке, ее избранником является бизнесмен Курбан Омаров. Предпринимателю она подарила дочь Теону, а старшая наследница Маруся была рождена в отношениях знаменитости с Юрием Будаговым.

Источник: www.instagram.com



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