Мнение: Куда пропали Скрипали?

05.03.2021, 12:00, Разное

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Прошло три года с момента «отравления» в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия.

Три года – это очень много. Этого времени вполне достаточно, чтобы завершить расследование и передать дело в суд. Тем более, что подозреваемые в совершении преступления были названы практически сразу – Петров с Бошировым и прочие персонажи, причастные к ГРУ…

Но судебного процесса, похоже, не будет. Судебных перспектив у «отравления Скрипалей», видимо, нет. Потому что если бы они были, Петрова с Бошировым уже давно заочно приговорили бы к тюремным срокам. В Лондоне, видимо, решили списать дело об отравлении Скрипалей в архив…. Для обвинений против России, высылки дипломатов и запуска санкций хватило и вбросов, для британского правосудия – этого недостаточно, видимо, решили не смешить судей.

И чем больше не клеилось это уголовное дело, тем больше были мои сомнения, а было ли вообще само событие под названием «отравление Скрипалей»? Не было ли это инсценировкой? Почему и куда пропал Сергей Скрипаль?

Остаюсь при своем мнении, что если бы ГРУ получило приказ ликвидировать Скрипаля, Скрипаль был бы ликвидирован… И куда более примитивным способом, нежели с использованием «Новичка»…

А вот в отравлении Алексея Навального у меня сомнений нет. Уверен, что его действительно отравили. Правда, есть сомнения, что отравили его именно «Новичком».

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