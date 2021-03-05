 

Мнение: Куда пропали Скрипали?

05.03.2021, 12:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прошло три года с момента «отравления» в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия.

Три года – это очень много. Этого времени вполне достаточно, чтобы завершить расследование и передать дело в суд. Тем более, что подозреваемые в совершении преступления были названы практически сразу – Петров с Бошировым и прочие персонажи, причастные к ГРУ…

Но судебного процесса, похоже, не будет. Судебных перспектив у «отравления Скрипалей», видимо, нет. Потому что если бы они были, Петрова с Бошировым уже давно заочно приговорили бы к тюремным срокам. В Лондоне, видимо, решили списать дело об отравлении Скрипалей в архив….  Для обвинений против России, высылки дипломатов и запуска санкций хватило и вбросов, для британского правосудия – этого недостаточно, видимо, решили не смешить судей.

И чем больше не клеилось это уголовное дело, тем больше были мои сомнения, а было ли вообще само событие под названием «отравление Скрипалей»? Не было ли это инсценировкой? Почему и куда пропал Сергей Скрипаль?
Остаюсь при своем мнении, что если бы ГРУ получило приказ ликвидировать Скрипаля, Скрипаль был бы ликвидирован… И куда более примитивным способом, нежели с использованием «Новичка»…

А вот в отравлении Алексея Навального у меня сомнений нет.  Уверен, что его действительно отравили.  Правда,  есть сомнения, что  отравили его именно «Новичком».

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / “Беременный” мужчина из Уфы намерен оставить ребенка

10.12 / Мишустин заявил о борьбе с ростом цен на продукты перед Новым годом

11.11 / Мнение: Кто говорил про «обнуление» Путина на поминках и свадьбах?

24.12 / Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил почти 30 тысяч

24.11 / Мнение: Либеральному миропорядку подрезали крылья

28.10 / Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты

17.11 / Россияне проголосовали за лучшие волонтерские проекты

14.09 / Мнение: О гуманной России – шок и трепет

30.10 / Мнение: Процессы и рамки (2)

18.01 / Шепелев с помощью шерстяных трусов согревается в зимние морозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска