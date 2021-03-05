Евродепутаты стали опекунами девяти политзаключенных в Белоруссии

05.03.2021, 11:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

К кампании солидарности с белорусскими политзаключенными, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией Libereco, присоединились еще девять депутатов парламентов стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.

Парламентарии, в частности, взяли шефство над политзаключенными Григорием Гунько, Ильей Трахтенбергом, Ксенией Луцкиной, Александром Бабичем, Виктором Борушко, Татьяной Лосицей, Аллой Шарко, Анастасией Миронцевой и Викторией Миронцевой, передает Deutsche Welle со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Весна».

Новые «опекуны» призвали белорусские власти незамедлительно освободить их «подопечных», прекратить насилие и репрессии против политических оппонентов и не препятствовать мирным протестам граждан. Баронесса Анджела Смит из британской Палаты лордов, взявшая шефство над Григорием Гунько, который уже полгода находится в тюрьме без суда, в частности, подчеркнула, что «право на мирные протесты – это основное достоинство и право человека, которые необходимы любой и каждой стране, претендующей на демократию».

«Я призываю к немедленному прекращению насилия, освобождению всех политиков, свободе слова и проведению новых честных выборов», – подчеркнула «опекун» Ильи Трахтенберга депутат Швейцарского национального совета Катарина Прелич-Хубер.

9 июля 2020 года немецко-швейцарская правозащитная организация «Libereco – партнерство за права человека» начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными. Организаторы кампании призывают к солидарности со всеми людьми в Белоруссии, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека.