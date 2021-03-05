 

На «скопинского маньяка» составили административный протокол

05.03.2021, 11:58, Новости дня
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На «скопинского маньяка» Виктора Мохова, который вышел из колонии 3 марта после 17 лет лишения свободы, составили административный протокол за несоблюдение административных ограничений (ст. 19.24 КоАП).

По данным «Рен ТВ» Мохов должен был до полуночи явиться в отделение полиции, однако он не пришел. В причинах его неявки в положенное время разбираются правоохранительные органы.

После освобождения Мохов должен был вернуться в Рязанскую область до истечения 4 марта. В течение трех рабочих дней он обязан встать на учет в местном отделе полиции, поскольку за ним установлен административный надзор на шесть лет.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

Ранее сообщалось, что Мохов нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу.

Позже стало известно, что Мохова отказались заселять в гостиницу «Верда» в Скопине по причине ремонта и отсутствия мест.

Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов.



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