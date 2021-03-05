Ромео без штанов. Джульетта тоже – Личное мнение

05.03.2021, 11:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

14 летний московский школьник, приехавший с родителями из Средней Азии, выпрыгнул в окно 17-го этажа.

Зачем? Испугался.



Фото: Соцсети

За час до этого мальчик провожал свою одноклассницу и задержался с 15-летней подругой в подъезде. Дедушка девочки, ждавший внучку, вышел за дверь и застал школьников без трусов.

Недолго думая, пенсионер растащил подростков. Девочка направилась в ванную, а мальчика дед запер в комнате и вызвал полицию.

Романтические чувства между детьми вспыхнули полгода назад. Как утверждает мать подростка, работница клининговой компании, девочка вечно писала грустные сообщения, а у сына была чрезмерно развита эмпатия — он её успокаивал. Потом случилась экскурсия куда-то там и вспыхнули чувства.

Хотя оба подростка были без белья, а девочка, вроде как не кричала и не сопротивлялась, пенсионер вызвал полицию. Наверное, ему показалось подозрительным суровое лицо пацана. Ну, и без штанов они были.

Мальчик, ожидая стражей правопорядка, выпрыгнул в окно.

По счастливому стечению обстоятельств, парень пока жив, но с тяжёлыми травмами. Он успел рассказать матери, что сидел в подъезде и болтал с подружкой, а дед, выглянувший за дверь, избил его.

Девочка тоже даёт показания: якобы, мальчик заставил её раздеться, душил, она даже теряла сознание. Ну, а что ей ещё рассказывать? Не говорить ведь, что всё было добровольно, верно?

В общем, ясно, что дело тёмное, пусть с этим разбирается следствие. Было по обоюдному согласию — плохо. Насилие? Ещё хуже.

Однако у меня возникает вопрос: почему дети в возрасте 14 и 15 лет полгода ходили вместе, а всем было на это плевать? Лично я лет в 14-15 запоем читала книги, училась, прыгала под аэробику и играла с собакой.

Нет, ну серьёзно, почему родители спокойно воспринимают отношения детей, обязанных по возрасту заниматься совершенно иными вещами?

Ну «кака любовь» может быть в 14? Трансляции из Дома 2, что ли, пересмотрели лишнего?

Дети падки до пропаганды. Обвинять их в том, что на каждом углу у нас голые сиськи и из каждой дыры говорят о сексе, нельзя. Но почему взрослые люди не видят ничего криминального в отношениях своих же детей? Некоторые так вообще умиляются, когда их дети-дошкольники влюбляются друг в друга и ходят за ручку.

А как вы относитесь к отношениям детей в подъездах? Это нормально, считаете?

—