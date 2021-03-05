Принцесса Беатрис дала редкий комментарий о сыне Эдоардо Мапелли Моцци: “Для меня честь быть его мачехой”

05.03.2021, 11:34, Разное

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В честь Всемирного дня книги, который отмечался в мире в минувший четверг, 32-летняя принцесса Беатрис написала авторскую колонку для издания Evening Standard. Она призналась, что книги присутствуют в ее жизни постоянно, несмотря на то что она с детства страдает дислексией — нарушением способности к овладению навыком чтения. Впервые о своей болезни внучка королевы Елизаветы II рассказала в мае прошлого года.

Также принцесса рассказала о том, как она ладит со своим пасынком — сыном своего мужа Эдоардо Мапелли Моцци от первого брака. Напомним, Беатрис и Эдоардо в прошлом году сыграли свадьбу, хоть и скромную из-за коронавирусных ограничений. И теперь принцесса рада называть себя мачехой Вулфи (домашнее прозвище 4-летнего Кристофера):

В этом году мне выпала большая честь стать мачехой, и мы прекрасно провели время на изоляции — читая ему книги на ночь, я сама вспоминала мои самые любимые рассказы. У нас было достаточно времени, чтобы перечитать все книги-лауреаты книжного “Оскара” прошлого года.

Беатрис сказала, что чтение книг дома было неотъемлемой частью домашнего обучения — из-за коронавируса многие сейчас учатся на дому:

Мой пасынок, как и многие дети, в этом полугодии учился на дому. Поэтому было необходимо помогать ему с чтением, чтобы развивать воображение и творческий потенциал.

Однако и без этого не было секретом, что мальчик и принцесса хорошо ладят. Кстати, 4-летний Кристофер должен был выполнять роль шафера на свадьбе отца, но на немногих опубликованных фотографиях с торжества мальчика нет.

Беатрис и Эдоардо

Внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – должна была выйти замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци еще 29 мая 2020 года, однако пышную церемонию было решено отложить из-за пандемии. Но неожиданно для всех 17 июля Букингемский дворец сообщил, что Беатрис и Эдоардо все же сыграли свадьбу в Виндзорском замке в тайне от всех. Они обменялись клятвами любви и верности в Часовне всех святых, а церемония была проведена с учетом всех требований “ковидной” безопасности.

Напомним, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении в 2018 году. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая родила ему сына Кристофера. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене мужа из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений.