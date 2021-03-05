 

Швейцарские танцоры в защитных костюмах призвали власти открыть культурные заведения

05.03.2021, 11:28, Новости дня
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Несмотря на карантинные ограничения, швейцарские танцоры танго устроили небольшое представление в центре Женевы. Как передаёт NTD, таким образом они призвали правительство вновь открыть заведения культурного сектора, который сильно пострадал во время пандемии.

Карантинные ограничения в Женеве не помешали двум танцорам танго устроить небольшое представление в центре города. Таким образом они призвали правительство вновь открыть культурные заведения.

КЛАРИССА МИАССА, танцовщица: Цель — танцевать, поскольку нам очень этого не хватает. Мы хотим, чтобы всё снова открылось. Культурный сектор особенно пострадал в этой ситуации. Это небольшое послание надежды для всех, кто работает в сфере культуры.

Первая фаза ослабления карантина в Швейцарии началась 1 марта. Вновь открыться разрешили магазинам, музеям и спортивным объектам.

Рестораны пока остаются закрытыми. Также нельзя проводить культурные и спортивные мероприятия со зрителями.

Алехандро Бенедиктис был вынужден временно закрыть свою школу аргентинского танго в Женеве. Он говорит, что правительство до сих пор не сообщило, когда можно будет возобновить работу.

АЛЕХАНДРО БЕНЕДИКТИС, танцор: Мы хотели бы получить возможность вернуться к работе и нормальной жизни. Немного сложно, но нужно найти способ начать с нуля. Мы даже готовы надевать защитное облачение. Мы танцуем, чтобы показать, что мы здесь.

Пара решила провести перформанс, несмотря на то что танцевать ей разрешили только на расстоянии и без музыки.

КЛАРИССА МИАССА: Когда мы собрались танцевать на улице в масках и защитных костюмах, то нам не разрешили. Сказали, что мы должны держаться на расстоянии в полтора метра. Мы решили, что не будем этого делать. Но потом сказали, что сделаем это, найдём способ. А потом вдобавок нам не разрешили проигрывать музыку.

Следующий этап ослабления карантина в Швейцарии запланирован на 22 марта.

Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.



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